Світла може не бути до 16 годин: в Україні змінюється формат відключень, - YASNO

Україна через складну енергетичні ситуацію внаслідок атак РФ починає жити за новими графіками. Відтепер світла може не бути понад 16 годин на добу.

Про це заявив гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

"Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг", - інформує Коваленко.

Він зазначив, що максимальній інтервали 7 годин без світла і 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень - теж неактуальний.

"За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність", - пояснив гендиректор YASNO.

Що з ситуацією у Києві і чому бути без світла 16 годин краще

За словами Коваленка, Київ наразі живе в режимі екстрених відключень: орієнтовно 3 години зі світлом і 10 годин без. Однак ситуація різниться від району до району.

"На жаль, ще дуже багато кейсів з аваріями у будинках. Дуже часто - це питання до прибудинкових мереж і ЖЕКу/ОСББ. Тому алгоритм дій, коли ви думаєте, шо у вас аварійна ситуація без змін. Спочатку звертаємось до ЖЕКу/ОСББ. Електрик проводить осмотр і робить висновки. Якщо проблема на домі, виправляє її. Якщо проблема з мережами, то ЖЕК/ОСББ подають заявку до мереж", - додав він.

Водночас гендиректор YASNO навів аргумент, чому відключення в інших регіонах, які триватимуть понад 16 годин - все ж краще, ніж ситуація у Києві.

"Це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, який намагається створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність. Бо є орієнтири - розуміння, коли світло має з’явитися", - пише Коваленко.

Щодо покращення ситуації, він каже, що поки сказати складно. За словами гендиректора YASNO, українцям треба пережити ці сильні морози, а з потеплінням споживання має зменшитися. Водночас, ключовим фактором є обстріл енергетики, які спрогнозувати неможливо.