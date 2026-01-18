Знову відключення світла в усіх областях: графіки "Укренерго" на 19 січня
В Україні у понеділок, 19 січня, продовжать діяти погодинні відключення світла для споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Ці заходи будуть в усіх областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"Завтра, 19 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.
У компанії пояснили, що причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти України.
В "Укренерго" не уточнили, скільки черг одночасно можуть бути без світла, але зазначили, що ситуація в енергетиці може змінитись.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - резюмували у компанії.
Ситуація з енергетикою в Україні
Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що у зв'язку з важкими наслідками через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру країни, буде прийнято рішення ввести надзвичайний стан в енергетиці.
Крім того, 16 січня Кабмін затвердив нові правила і тепер в населених пунктах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, може бути послаблений комендантський час. Зокрема, які зміни діють в Києві - читайте за цим посиланням.
Відзначимо, що вчора Зеленський повідомив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі України.
Крім того, в ГУР було опубліковано окрему заяву, де сказано, що РФ розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну погодитися на капітуляційні умови завершення війни.
У розвідці підкреслили, що цими ударами Росія має намір повністю залишити українців без тепла і світла.