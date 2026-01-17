ua en ru
Україна може залишитися без світла і тепла: РФ планує удари по підстанціях АЕС, - ГУР

Субота 17 січня 2026 16:35
Україна може залишитися без світла і тепла: РФ планує удари по підстанціях АЕС, - ГУР Фото: внаслідок можливих ударів в Україні може бути повне відключення електрики та опалення (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни. У планах Кремля - тотально залишити українців без світла і тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави - йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС", - сказано у публікації.

Окрім того, у межах своєї компанії тиску РФ планує також посили залякування країн Європи та Заходу загалом. Мета цих заходів - стримати підтримку України, зокрема, здатність нашої країни відбивати атаки РФ по критичних об'єктах інфраструктури.

Таким чином, Москва має намір залишити цивільних українців без електроенергії та теплопостачання.

"Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла", - пояснили у ГУР.

У розвідці поінформували, що станом на середину січня 2025 року, Росія здійснили розвідку десяти відповідних об'єктів критичної інфраструктури у дев'яти областях України.

"Наміри Кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України", - резюмували у Головному управлінні розвідки.

Ситуація з енергетикою в Україні

Нагадаємо, що з осені 2025 року Росія відновила свою тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим багато міст України стикаються з блекаутами.

Зокрема, 9 і 13 січня під комбінований удар РФ потрапив Київ. В результаті ворожих обстрілів у столиці до цього дня діють екстрені відключення світла - тобто, столиця живе без конкретних графіків.

У зв'язку з такими подіями, 16 січня Кабмін затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

Так, вже в ніч на 17 січня кілька сервісів таксі в Києві знову почали працювати цілодобово.

Крім того, мешканцям Києва не потрібно мати спеціальних перепусток, щоб пересуватися в комендантську годину. Але як пояснив міністр енергетики Денис Шмигаль, пересування вільне тільки для того, щоб дістатися до "Пунктів незламності".

