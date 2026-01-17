Росія готує нові удари по енергетиці та інфраструктурі України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Він поінформував, що заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка, зокрема, про визначені завдання для армії РФ. За словами Зеленського, розвідка не фіксує готовності Росії виконувати будь-які домовленості та припиняти війну.

"Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції", - сказав президент.

Глава держави підкреслив, що кожен такий удар РФ по енергетиці в умовах жорсткої зими послаблює та знецінює зусилля ключових країн, зокрема США, для завершення війни.

Зеленський також анонсував, що Україна буде передавати інформацію тим країнам, хто може вплинути на Росію.

"Україна - максимально конструктивна в дипломатії, Росія - зосереджена тільки на ударах та знущанні з людей. Партнери мають зробити з цього належні висновки. Наявну інформацію передаватимемо тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти", - резюмував президент.