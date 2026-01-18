Росія намагається завдати шкоди українським АЕС, у нас є дані про їх розвідку, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

Зеленський поінформував, що українська делегація повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, а також про постійні удари РФ по нашій енергосистемі.

"Якщо б росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів. Все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет", - наголосив президент.

Також глава держави розповів, що росіяни весь тиждень атакували об'єкти "Нафтогазу" у різних регіонах країни. Останній був по газовидобутку і він стався вчора.