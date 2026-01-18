РФ планує запускати до 1000 дронів по Україні на день вже цього року, - Сирський

Російська Федерація має плани суттєво наростити виробництво, щоб вже у 2026 році запускати по Україні до 1000 дронів на день.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для LB.ua .

За його словами, українська сторона бачить дії противника, і немає жодних ознак, що росіяни готуються до мирних переговорів або ініціатив на полі бою.

"Навпаки, ми бачимо збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань ворога, нарощення обсягів виробництва ударних типів озброєння, ракет, дронів. Зараз ворог щоденно виробляє 404 "Шахеди" різних типів. І в планах у нього - збільшення", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

На уточнююче питання, про яке саме збільшення йде мова і які взагалі плани у РФ, Сирський зазначив, що росіяни планують запускати до тисячі дронів на день. Тож завдання України зробити все, щоб цього не допустити і змусити Москву йти на переговори.

"Ворог планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до 1000 дронів на день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися", - пояснив він.