Україна отримає газ із Греції та відновить переговори з РФ: новини за вихідні

Постачання газу з Греції

Володимир Зеленський прибув до Греції і повідомив, що країни домовилися про створення нового енергетичного маршруту. Він забезпечить постачання газу в Україну через вертикальний енергетичний коридор від грецького Александруполіса до Одеси.

Грецький оператор природного газу DEPA уточнив, що домовленості з "Нафтогаз України" розраховані на перший квартал 2026 року. Постачання газу очікують у січні.

"Зимову підтримку" запросили мільйони українців

Президент України розповів, що з початку запуску програми "Зимова підтримка" заявку на виплату подали понад 2,5 млн українців. З них понад 300 тисяч - заявки на дітей. Така кількість запитів була всього лише за одну добу.

Також Володимир Зеленський нагадав, що з 18 листопада запрацює можливість подання заявок через "Укрпошту".

Перезавантаження енергетичної сфери України

Глава держави анонсував запуск комплексного очищення про оновлення системи управління енергетичною сферою України.

Це сталося після того, як тижнем раніше, 10 листопада, НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему державної компанії "Енергоатом".

Зокрема, Зеленський повідомив, що Кабміну доручено подати до парламенту законопроєкт щодо оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Крім того, планується оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Нові удари по РФ

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали серії високоточних ударів по військових та інфраструктурних об'єктах РФ. Під ударом опинився Рязанський НПЗ, радіолокаційна станція "Небо-У" в окупованому Криму, і військовий ешелон у районі Токмака на окупованій частині Запорізької області.

У неділю в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони вразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ. У районі цілі виникли пожежі.

Також українські сили знищили базу зберігання безпілотників підрозділу "Рубікон" і перекачувальну станцію паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Україна і РФ відновлять обмін полоненими

Секретар РНБО Рустем Умеров заявив, що Україна і Росія знову почнуть обмін полоненими. Сторони погодилися активувати стамбульські домовленості і, як очікується, найближчим часом буде звільнено 1200 українців.

Того ж дня, у неділю, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан сказав, що війна між Україною та РФ врешті-решт завершиться переговорами. Він підкреслив, що переговори мають бути саме в Туреччині, оскільки їхня країна є єдиним прийнятним місцем для обох сторін.

Україна рветься на ЧС-2026

Збірна України провела вирішальний поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти команди Ісландії. Рахунок склав -2:0.

Оскільки українська команда фінішувала в групі на другому місці - вона отримала право зіграти в плей-офф. Але щоб потрапити на головну футбольну подію наступного року - потрібно буде здолати ще двох суперників. Ці ігри вже відбудуться навесні 2026 року, а суперники будуть визначені в четвер, 20 листопада.