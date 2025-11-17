Україна отримає газ із Греції та відновить переговори з РФ: новини за вихідні

Президент України Володимир Зеленський анонсував газову угоду з Грецією. Дрони знову вдарили по НПЗ і не тільки в Росії, а мирні переговори між Києвом і Москвою знову можуть бути в Туреччині.
Докладніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Володимир Зеленський прибув до Греції і повідомив, що країни домовилися про створення нового енергетичного маршруту. Він забезпечить постачання газу в Україну через вертикальний енергетичний коридор від грецького Александруполіса до Одеси.
Грецький оператор природного газу DEPA уточнив, що домовленості з "Нафтогаз України" розраховані на перший квартал 2026 року. Постачання газу очікують у січні.
Президент України розповів, що з початку запуску програми "Зимова підтримка" заявку на виплату подали понад 2,5 млн українців. З них понад 300 тисяч - заявки на дітей. Така кількість запитів була всього лише за одну добу.
Також Володимир Зеленський нагадав, що з 18 листопада запрацює можливість подання заявок через "Укрпошту".
Глава держави анонсував запуск комплексного очищення про оновлення системи управління енергетичною сферою України.
Це сталося після того, як тижнем раніше, 10 листопада, НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему державної компанії "Енергоатом".
Зокрема, Зеленський повідомив, що Кабміну доручено подати до парламенту законопроєкт щодо оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Крім того, планується оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.
У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали серії високоточних ударів по військових та інфраструктурних об'єктах РФ. Під ударом опинився Рязанський НПЗ, радіолокаційна станція "Небо-У" в окупованому Криму, і військовий ешелон у районі Токмака на окупованій частині Запорізької області.
У неділю в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони вразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ. У районі цілі виникли пожежі.
Також українські сили знищили базу зберігання безпілотників підрозділу "Рубікон" і перекачувальну станцію паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.
Секретар РНБО Рустем Умеров заявив, що Україна і Росія знову почнуть обмін полоненими. Сторони погодилися активувати стамбульські домовленості і, як очікується, найближчим часом буде звільнено 1200 українців.
Того ж дня, у неділю, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан сказав, що війна між Україною та РФ врешті-решт завершиться переговорами. Він підкреслив, що переговори мають бути саме в Туреччині, оскільки їхня країна є єдиним прийнятним місцем для обох сторін.
Збірна України провела вирішальний поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти команди Ісландії. Рахунок склав -2:0.
Оскільки українська команда фінішувала в групі на другому місці - вона отримала право зіграти в плей-офф. Але щоб потрапити на головну футбольну подію наступного року - потрібно буде здолати ще двох суперників. Ці ігри вже відбудуться навесні 2026 року, а суперники будуть визначені в четвер, 20 листопада.