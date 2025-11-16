ua en ru
Головна » Новини » Політика

Скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку" за добу? Відповідь Зеленського

Україна, Неділя 16 листопада 2025 11:05
Скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку" за добу? Відповідь Зеленського Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

З початку запуску програми "Зимова підтримка" заявку на виплату подали вже понад 2,5 мільйона українців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Вже є більш ніж 2,5 млн заявок у "Дії" від українців на зимову підтримку. З них понад 300 тисяч - заявки на дітей. Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки", - пише Зеленський.

Він також нагадав, що вже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через "Укрпошту".

"Уряд України забезпечить повне фінансування програми", - підкреслив президент.

"Зимова підтримка": що відомо

З 15 листопада українці можуть подавати заявки на одноразову зимову виплату у 1 000 гривень від держави. Як повідомляв міністр соціальної політики Денис Улютін, близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1000 гривень.

Окремі категорії вразливих громадян, зокрема самотні пенсіонери, матимуть можливість отримати підвищену виплату - 6500 гривень.

Станом на вечір 15 листопада було зареєстровано понад 1 мільйон заяв через застосунок "Дія". З них 106 тисяч - це заявки на дітей.

