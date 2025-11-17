Украина получит газ из Греции и возобновит переговоры с РФ: новости за выходные

Поставки газа из Греции

Владимир Зеленский прибыл в Грецию и сообщил, что страны договорились о создании нового энергетического маршрута. Он обеспечит поставки газа в Украину через вертикальный энергетической коридор от греческого Александруполиса до Одессы.

Греческий оператор природного газа DEPA уточнил, что договоренности с "Нафтогаз Украины" рассчитаны на первый квартал 2026 года. Поставки газа ожидаются в январе.

"Зимнюю поддержку" запросили миллионы украинцев

Президент Украины рассказал, что с начала запуска программы "Зимняя поддержка" заявку на выплату подали более 2,5 млн украинцев. Из них более 300 тысяч - заявки на детей. Такое количество запросов было всего лишь за одни сутки.

Также Владимир Зеленский напомнил, что с 18 ноября заработает возможность подачи заявок через "Укрпочту".

Перезагрузка энергетической сферы Украины

Глава государства анонсировал запуск комплексной очистки о обновления системы управления энергетической сферой Украины.

Это произошло после того, как неделей ранее, 10 ноября, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему государственной компании "Энергоатом".

В частности, Зеленский сообщил, что Кабмину поручено подать в парламент законопроект по обновлению состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кроме того, планируется обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

Новые удары по РФ

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли серии высокоточных ударов по военным и инфраструктурным объектам РФ. Под ударом оказался Рязанский НПЗ, радиолокационная станция "Небо-У" в оккупированном Крыму, и военный эшелон в районе Токмака на оккупированной части Запорожской области.

В воскресенье в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны поразили Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ. В районе цели возникли пожары.

Также украинские силы уничтожили базу хранения беспилотников подразделения "Рубикон" и перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Украина и РФ возобновят обмен пленными

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия снова начнут обмен пленными. Стороны согласились активировать стамбульские договоренности и, как ожидается, в ближайшее время будет освобождены 1200 украинцев.

В тот же день, в воскресенье, глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, война между Украиной и РФ в конце концов завершится переговорами. Он подчеркнул, что переговоры должны быть именно в Турции, так как их страна являются единственным приемлемым местом для обеих сторон.

Украина рвется на ЧМ-2026

Сборная Украины провела решающий поединок квалификации чемпионата мира-2026 против команды Исландии. Счет составил -2:0.

Так как украинская команда финишировала в группе на втором месте - она получила право сыграть в плей-офф. Но чтобы попасть на главное футбольное событие следующего года - нужно будет одолеть еще двух соперников. Эти игры уже пройдут весной 2026 года, а соперники будут определены в четверг, 20 ноября.