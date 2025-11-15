Україна та РФ відновлять обмін полоненими: Умєров розповів деталі
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Україна та РФ знову почнуть обмін полоненими. Наразі очікується, що наша держава звільнить з полону РФ 1200 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону", - написав Умєров.
Він розповів, за результатами цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Вже найближчим часом відбудуться технічні консультації.
"Йдеться про звільнення 1 200 українців. Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти", - додав секретар РНБО.
Також Умєров наголосив, що робота відбувається без пауз, "щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома - за сімейним столом і поруч із рідними".
Переговори України та РФ
Нагадаємо, що після приходу до влади президента США Дональда Трампа, Україна та Росія в травні цього року відновили переговори в Стамбулі.
В ході трьох раундів зустрічей (травні, червні та липні) сторони намагалися досягти миру. Українська сторона неодноразово заявляла про готовність припинення вогню і зупинки бойових дій по лінії фронту, проте Кремль відмовився погодитися на припинення вогню. Причому, судячи з незмінних вимог РФ, Москва поки що не має наміру завершувати війну.
У той же час у сторін все ж був позитив у гуманітарному плані. Сторони провели неодноразові обміни полоненими, а також тілами загиблих солдатів.
Однак днями, 12 листопада, заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з РФ цього року завершилися майже без результату, тому зараз вони призупинені.
"Оскільки нинішні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, вони тепер припинені", - підкреслив Кислиця.