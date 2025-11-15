ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна та РФ відновлять обмін полоненими: Умєров розповів деталі

Субота 15 листопада 2025 19:13
UA EN RU
Україна та РФ відновлять обмін полоненими: Умєров розповів деталі Фото: Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Україна та РФ знову почнуть обмін полоненими. Наразі очікується, що наша держава звільнить з полону РФ 1200 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону", - написав Умєров.

Він розповів, за результатами цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Вже найближчим часом відбудуться технічні консультації.

"Йдеться про звільнення 1 200 українців. Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти", - додав секретар РНБО.

Також Умєров наголосив, що робота відбувається без пауз, "щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома - за сімейним столом і поруч із рідними".

Переговори України та РФ

Нагадаємо, що після приходу до влади президента США Дональда Трампа, Україна та Росія в травні цього року відновили переговори в Стамбулі.

В ході трьох раундів зустрічей (травні, червні та липні) сторони намагалися досягти миру. Українська сторона неодноразово заявляла про готовність припинення вогню і зупинки бойових дій по лінії фронту, проте Кремль відмовився погодитися на припинення вогню. Причому, судячи з незмінних вимог РФ, Москва поки що не має наміру завершувати війну.

У той же час у сторін все ж був позитив у гуманітарному плані. Сторони провели неодноразові обміни полоненими, а також тілами загиблих солдатів.

Однак днями, 12 листопада, заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з РФ цього року завершилися майже без результату, тому зараз вони призупинені.

"Оскільки нинішні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, вони тепер припинені", - підкреслив Кислиця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Рустем Умєров Обмін полоненими Війна в Україні
Новини
В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку
В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе