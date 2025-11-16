Угода Греції та України щодо газу: Афіни зробили важливе уточнення
Сьогодні Україна та Греція уклали угоду про оперативне постачання природного газу до нашої країни. Ці домовленості розраховані на перший квартал 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грецького оператора природного газу DEPA.
У компанії уточнили, що підписали з "Нафтогаз України" Декларацію про наміри щодо "постачання природного газу на ринок України в зимовий період з грудня 2025 року по березень 2026 року".
"У межах майбутньої угоди передбачається транспортування скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів через "Маршрут 1", який спільно надають оператори транспортних систем (ОТС) Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України", - пише Depa.
Також у пресрелізі додали, що угода стала істотним кроком у зміцненні "регіонального енергетичного співробітництва та енергетичної безпеки Європи.
Греція постачатиме газ Україні
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс провели пресконференцію.
На ній стало відомо, що Україна і Греція домовилися про створення нового енергетичного маршруту. Мова йшла про постачання газу в Україну через вертикальний енергетичний коридор від грецького Олександруполіса до Одеси.
"Це вирішальний внесок у стабільність і безпеку нашого і вашого регіону. Проєкт стає можливим завдяки інфраструктурі та стратегічним партнерствам Греції", - сказав Міцотакіс.
Він підкреслив, що новий маршрут стане «безпечною енергетичною артерією» з півдня на північ, що дозволить Україні отримати доступ до надійних джерел енергії.
Зеленський у свою чергу уточнив, що перші поставки в Україну з Греції почнуться вже в січні 2026 року.