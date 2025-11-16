Угода Греції та України щодо газу: Афіни зробили важливе уточнення

Сьогодні Україна та Греція уклали угоду про оперативне постачання природного газу до нашої країни. Ці домовленості розраховані на перший квартал 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грецького оператора природного газу DEPA .

У компанії уточнили, що підписали з "Нафтогаз України" Декларацію про наміри щодо "постачання природного газу на ринок України в зимовий період з грудня 2025 року по березень 2026 року".

"У межах майбутньої угоди передбачається транспортування скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів через "Маршрут 1", який спільно надають оператори транспортних систем (ОТС) Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України", - пише Depa.

Також у пресрелізі додали, що угода стала істотним кроком у зміцненні "регіонального енергетичного співробітництва та енергетичної безпеки Європи.