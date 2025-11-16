ua en ru
ЗСУ вдарили по НПЗ у Самарській області та базі дронів "Рубікону"

Україна, Неділя 16 листопада 2025 11:51
ЗСУ вдарили по НПЗ у Самарській області та базі дронів "Рубікону" Ілюстративне фото: ЗСУ вдарили по НПЗ у Самарській області та базі дронів "Рубікону" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах російської військової інфраструктури, істотно знижуючи наступальний потенціал окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські підрозділи уразили потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ. Це один із найбільших російських НПЗ з річною переробкою майже 9 млн тонн нафти.

Підприємство виробляє понад 20 видів продукції та забезпечує пальним, зокрема реактивного типу, російську армію. У районі цілі зафіксовано вибухи та пожежу, масштаби пошкоджень уточнюються.

Крім того, українські сили знищили базу зберігання безпілотників підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Генштаб також уточнив наслідки попереднього удару по Рязанському НПЗ. Пошкоджено установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 і ЕЛОУ-АВТ-6, резервуари з нафтопродуктами та трубопровідну естакаду.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - наголошують у Генштабі.

Атаки на НПЗ у різних регіонах РФ

Як повідомляло РБК-Україна, попередній удар по Новокуйбишевському НПЗ стався 28 серпня, коли на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Найсерйозніше ураження цей завод отримав 10 березня 2025 року - тоді атака спричинила тимчасове припинення роботи підприємства. Унаслідок удару була пошкоджена ключова установка первинної переробки нафти КДУ-11 потужністю 18 900 тонн на добу.

Крім того, 4 листопада в Росії після ударів дронів одночасно зупинилися два нафтопереробні заводи - нафтохімічний комплекс у Башкирії та Нижегородський НПЗ.

А вночі 3 листопада Сили оборони України завдали удару по Саратовському НПЗ. Було підтверджено влучання по об’єкту та пожежу в зоні переробних установок. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств у Росії, яке станом на 2023 рік переробляло 4,8 млн тонн нафти й забезпечувало потреби російської армії.

