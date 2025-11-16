ЗСУ вдарили по НПЗ у Самарській області та базі дронів "Рубікону"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські підрозділи уразили потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ. Це один із найбільших російських НПЗ з річною переробкою майже 9 млн тонн нафти.

Підприємство виробляє понад 20 видів продукції та забезпечує пальним, зокрема реактивного типу, російську армію. У районі цілі зафіксовано вибухи та пожежу, масштаби пошкоджень уточнюються.

Крім того, українські сили знищили базу зберігання безпілотників підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Генштаб також уточнив наслідки попереднього удару по Рязанському НПЗ. Пошкоджено установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 і ЕЛОУ-АВТ-6, резервуари з нафтопродуктами та трубопровідну естакаду.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - наголошують у Генштабі.