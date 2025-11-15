"Неминучі переговори" України та РФ можуть відбутися в Туреччині, - Фідан
Війна між Україною та росіянами врешті-решт завершиться переговорами. Проводити їх потрібно в Туреччині, оскільки це єдине прийнятне місце для обох сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.
Фідан заявив, що війна в Європі триває вже четвертий рік, а її глобальний вплив "глибоко відчувається". Тому бойові дії нарешті мають припинитися, це можливо тільки шляхом переговорів.
"Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку. Тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується з втратами", - зазначив він.
При цьому Фідан підкреслив, що російські "здобутки" на фронті коштували їм величезних втрат. Росіянам варто було б подумати про мир. Проблема, на думку турецького міністра, полягає в тому, що жодна зі сторін, мовляв, не може відкрито заявити про бажання переговорів - бо "не хоче здаватися слабкою для іншої".
"Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що перемовини відновляться. Звичайно, ми не можемо вдаватися в подробиці. Це може статися в Туреччині, це може статися деінде, але я вірю, що цей мир точно настане", - резюмував Фідан.
Зазначимо, що за підсумками візиту до Туреччини секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Україна та РФ знову почнуть обмін полоненими. Наразі очікується, що наша держава звільнить з полону РФ 1200 українців.
Переговори в Стамбулі: що відомо
Україна та Росія відновили переговори в Стамбулі в 2025 році - після того, як в США до влади прийшов Дональд Трамп. Проте під час трьох раундів зустрічей (у травні, червні та липні), прогресу не вдалося досягти, якщо не рахувати питання обміну полоненими.
Кремль не відмовляється від своїх ультимативних вимог та не погоджується на припинення вогню. Водночас Україну не цікавлять кремлівські "хотєлкі", йти на них Київ не збирається.
Саме тому 12 листопада, заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з РФ цього року завершилися майже без результату, - тому зараз вони призупинені.