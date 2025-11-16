Зеленський оголосив масштабне перезавантаження енергетичної сфери: п’ять ключових рішень
Президент Володимир Зеленський повідомив про запуск комплексного очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Telegram.
За словами глави держави, уряду доручено невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт щодо оновлення складу Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Також планується оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.
Крім того, Зеленський доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко внести до парламенту подання на призначення нового керівника Фонду державного майна України.
Окрему увагу Зеленський приділив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Він підкреслив необхідність його повного перезавантаження та завершення конкурсу на посаду керівника вже до кінця року.
Ще одним рішенням є аудит активів, що належали російським суб’єктам та колаборантам, які втекли до РФ. За планом, ці об’єкти мають бути оперативно підготовлені до продажу й надалі працювати виключно в інтересах України - для посилення оборони та наповнення бюджету.
"Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України", - пише Зеленський.
"Плівки Міндіча" та кадрові зміни
10 листопада НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в державній компанії "Енергоатом", пов’язану з відмиванням коштів та незаконним збагаченням українських чиновників. Збитки оцінюються мільярдами гривень, а куратором схеми називають бізнесмена і колишнього партнера Зеленського Тімура Міндіча.
У зв’язку зі скандалом президент Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді, які торкнуться міністерств енергетики та юстиції, очільники яких виявилися причетними до оборудок.
Вже відомо, що міністр юстиції Герман Галущенко подав у відставку, а міністерка енергетики Світлана Гринчук також написала заяву про звільнення. Обох міністрів Зеленський вивів зі складу РНБО.