Україна дотиснула Ісландію та продовжує шлях на ЧС-2026: коли матчі плей-офф (відео)

Збірна України провела вирішальний поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти команди Ісландії. На кону стояла путівка в стикові ігри та продовження боротьби за вихід на мундіаль. Для цього "синьо-жовтим" треба було обов'язково перемагати.

ЧС-2026, кваліфікація

Україна – Ісландія – 2:0

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Україна: Трубін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Зубков (Сваток. 87), Ярмолюк (Шапаренко, 69), Калюжний, Маліновський (Гуцуляк, 77), Циганков (Назарина, 87) – Ванат (Яремчук, 69).

Що було потрібно збірній України

Перше місце у відбірковій групі D після перемоги над Україною здобула збірна Франції. Вона достроково кваліфікувалася на чемпіонат світу.

"Синьо-жовті" з ісландцями розігрували путівку в стикові матчі, де для виходу на ЧС потрібно буде здолати двох суперників.

Обидві команди підійшли до очного протистояння, маючи по 7 очок, але ісландців влаштовувала і нічия – за рахунок значно кращої різниці м'ячів. У наших суперників вона була "плюс 4" (13:9), тоді як в України – "мінус 3" (8:11).

За регламентом змагань ФІФА саме різниця забитих і пропущених голів є головним додатковим показником – на відміну від УЄФА, де перевагу віддають результатам очних поєдинків.

Отже в даному випадку розклади були прості. Україні для того, щоб продовжити шлях на мундіаль, треба було неодмінно перемагати. Будь-який інший результат відкривав двері у плей-офф Ісландії.

Перший тайм: перевага без реалізації

Гру більш активно розпочали ісландці, але їхній запал швидко згас. Ініціатива повністю перейшла до "синьо-жовтих", які застосовуючи високий пресинг, постійно тримали суперника в напрузі. Проте багато моментів біля воріт Олафссона не виникало.

Найкращий був на 24-й хвилині, коли Циганков змістився з правого флангу до центру і пробив з лінії штрафного. На жаль, м'яч влучив у поперечину.

Окрім цього, можна згадати епізод на 40-й хвилині, коли Ванат завершував багатоходову атаку України підступним ударом п'ятою, але влучив прямо у голкіпера.

Перспективною міг бути відрив Маліновського вже під завісу тайму, але нашого півзахисника відверто хапав за плечі Йоганессон. Захисник ісландців отримав за це жовту картку, але не більше.

Загалом українці до перерви частіше били по воротах: 7 разів (1 у площину) проти 4-х (0 у площину) - у суперників.

Ісландці намагалися вибігати в контратаки, але їхні випади завершувались лише кутовими. За перші 45 хвилин вони виконали чотири таких стандарти, українці – жодного.

Другий тайм: переможне завершення

Те, що команда Сергія Реброва, попри перевагу, не змогла забити в першому таймі – насторожувало. Адже було зрозуміло, що чим далі, тим нашій команді буде важче підтримувати настільки високий темп. І що ісландцям, яких влаштовувала нічия, буде легше захищатися.

Але перші хвилини другої половини гри показали, що гості думають не тільки про оборону. На початку тайму Віллюмссон дуже небезпечно пробив головою з близької дистанції – Трубін встиг зреагувати і перевів м'яч на кутовий.

Втім, це був лише епізод, а далі гра перейшла в звичне русло – з постійними атаками українців. Ісландці все менше думали про атаку, граючи від результату, який їх влаштовував.

На 66-й хвилині хитро з флангу пробив Циганков, але воротар суперників не помилився.

Сергій Ребров кинув у бій свіжі сили – Шапаренка, Яремчука й Гуцуляка.

На 77-й хвилині Україна ледь не пропустила. Дуже небезпечно головою пробив Паульссон – Трубін здійснив неймовірний сейв.

Україна продовєувала тиснути. Прекрасний момент мав Яремчук, який двічі пробивав впритул, але дива показав воротар ісландців.

А на 83-й хвилині нарешті стався гол. Циганков зробив подачу з кутового, Гуцуляк скинув на дальню стійку, де Зубков залишився один та головою перевів м'яч у ворота.

Ісландці прогнозовано активізувалися, намагаючись врятувати гру, і змусили понервувати. Напруга тривала до компенсованого часу, доки на 90+3 хвилині всі питання не зняв Гуцуляк.

Що далі

В паралельному матчі, який вже нічого не вирішував, збірна Франції в Баку перемогла Азербайджан - 3:1.

Таким чином, Франція отримала пряму путівку на мундіаль. А збірна України , що фінішувала в групі на другому місці, здобула право зіграти в плей-офф. Там, щоб потрапити на чемпіонат світу, треба буде здолати ще двох суперників.

Ці ігри відбудуться вже навесні 2026 року. Базові дати - 26 та 31 березня. Своїх суперників Україна отримає на жеребкуванні у четвер, 20 листопада.