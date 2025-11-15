ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ влучили по НПЗ "Рязанський", РЛС "Небо-У" та військовому ешелону росіян, - Генштаб

Субота 15 листопада 2025 15:00
UA EN RU
ЗСУ влучили по НПЗ "Рязанський", РЛС "Небо-У" та військовому ешелону росіян, - Генштаб Ілюстративне фото: ЗСУ влучили по низці позицій росіян (facebook com easternforce)
Автор: Наталія Кава

Українські Сили оборони завдали серії високоточних ударів по важливих військових та інфраструктурних об’єктах РФ, значно послабивши можливості ворога завдавати ракетно-бомбові удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними військових, українські підрозділи уразили Рязанський нафтопереробний завод, який виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили. На території заводу зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.

Крім того, ЗСУ знищили радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Криму, одну з ключових систем російського радіолокаційного спостереження.

Також в районі Токмака на окупованій частині Запорізької області уражено військовий ешелон росіян, а поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини - скупчення живої сили противника. Інформація про втрати ворога уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - заявили у Генштабі.

Вибухи у Рязані

Сьогодні вночі російську Рязань масовано атакували невідомі безпілотники, там працювало ППО. Місцеві пабліки повідомляли про понад десяток вибухів у районі НПЗ.

Також напередодні дрони атакували нафтовий термінал у Новоросійську - Генштаб ЗСУ визнав удар. Згідно з повідомленням авторитетного зарубіжного ЗМІ Reuters, атака України на Новоросійськ зупинила 2% світових поставок нафти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ ВСУ НПЗ Війна в Україні
Новини
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе