Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, который совершал рейсовый полет из Тегерана в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находилось 180 пассажиров. Информация о причинах пока не сообщается. По данным CNN, катастрофа произошла по техническим причинам.

08:29 Как сообщает иранское издание IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, самолет МАУ потерпел крушение из-за возгорания двигателя по причине неисправности.

08:17 По информации Daily Mail, украинский самолет могли случайно сбить. Издание пишет о том, что катастрофа произошла через несколько часов после того, как Иран напал на базы США.

08:00 На табло аэропорта "Борисполь" изменен статус рейса на "отменено"

07:55 Зеленский отреагировал на крушение самолета МАУ

07:45 В Boeing прокомментировали авиакатастрофу. "Мы знаем о сообщениях СМИ из Ирана, и мы собираем больше информации", - написали в Twitter компании.

07:33 Первый официальный комментарий. Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил информацию о крушении самолета МАУ в Иране. Все пассажиры и экипаж погибли.

07:09 На табло аэропорта "Борисполь" этот рейс из Тегерана ожидается в 08:10.

07:03 По данным местных иранских СМИ, на месте работают 22 спасательные команды.

07:00 Первые фото с места падения украинского Boeing 737

Фото twitter.com/alihashem_tv

06:53 Как сообщает AFP, все пассажири и эпипаж погибли.

06:50 Видео с места крушения

06:40 В МАУ пока никак не прокомментировали катастрофу.

06:29 Появилось видео крушения украинского самолета