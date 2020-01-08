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На месте авиакатастрофы в Иране обнаружили черные ящики

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 10:26
На месте авиакатастрофы в Иране обнаружили черные ящики
Фото: обломки украинского самолета (isna)

Иранские спасатели обнаружили оба самописца

На месте авиакатастрофы самолета МАУ в Иране обнаружили оба черных ящика. Об этом сообщает иранский телеканал IRIB.

Сообщается, что об обнаружении бортовых самописцев заявил прокурор Тегерана. Также сообщается, что их передали местным правоохранителям.

Ранее РБК-Украина писало, что, согласно международному праву, катастрофу самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ будут расследовать власти Ирана. В то же время на сегодня лишь немногие страны имеют технические возможности для полного расследования, а бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, в результате авиакатастрофы в Иране погибли 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа. Всего, по информации СНБО, на борту самолета были 177 пассажиров. Авиакомпания МАУ в сотрудничестве с авиационными властями выясняет причины катастрофы.

МИД Украины уточнило информацию о жертвах крушения самолета в Иране
Новости Украины ИранавиакатастрофаЧерный ящик
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