В Иране упал украинский самолет с 180 пассажирами на борту

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Самолет МАУ упал возле аэропорта, о жертвах пока не сообщается

Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CNN.

Сообщается, что это самолет Boeing 737, на борту которого находились 180 пассажиров и экипаж. Он потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в начале среды, 8 января.

По данным Reuters, самолет принадлежит авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Впервые эта информация появилась на иранском полуофициальном информационном агентстве ISNA. Информация уточняется, информации о причинах нет.

Напомним, в конце декабря 2019 у Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.