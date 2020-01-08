Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com)

Среди погибших в результате авиакатастрофы в Иране 11 украинцев

Опубликован список жертв авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев. Об этом сообщает TheBabel.

Среди погибших украинцев:

Сергей Хоменко,

Екатерина Статник,

Марина Микитюк,

Валерия Овчарук,

Владимир Гапоненко,

Юлия Сологуб,

Ольга Кобюк,

Елена Малахова,

Алексей Наумкин,

Игорь Матков,

Денис Лихно.

Напомним, организация "Красный полумесяц" сообщила, что нет шансов опознать кого-нибудь из погибших во время катастрофы украинского самолета в Иране.

Как известно, жертвами крушения украинского самолета в Иране стали 11 граждан Украины и 165 иностранцев. В результате катастрофы украинского самолета в Тегеране погибли все, кто был на борту.

В Иране заявили, что причиной катастрофы самолета МАУ стал пожар в моторном отсеке.

Также стало известно, что из-за авиакатастрофы президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате падения самолета.