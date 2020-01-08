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Украинский самолет в Иране могли случайно сбить, - Daily Mail

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 08:16
Украинский самолет в Иране могли случайно сбить, - Daily Mail
Фото: обломки украинского самолета (twitter.com/CGTNOfficial)

На видео зафиксировано, что самолет был охвачен огнем еще до падения

Украинский самолет авиакомпании МАУ, который разбился в Иране, могли случайно сбить. Об этом пишет издание Daily Mail.

Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения - это вызывает предположение, что Boeing 737 могли сбить случайно.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Иране. Он, в частности, выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа.

До этого МИД Украины подтвердил крушение самолета в Иране. На данный момент известно, что на его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Власти Ирана уже заявили, что нет шансов найти выживших. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за технической неисправности. По крайней мере, официальный Тегеран отвергает любые другие версии.

Отметим, инцидент с украинским самолетом произошел на фоне обострения между Ираном и США.

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