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Иран опроверг версию о ракете и назвал причину авиакатастрофы МАУ

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 08:39
Иран опроверг версию о ракете и назвал причину авиакатастрофы МАУ
Фото: обломки украинского самолета (isna.ir)

Тегеран заявил, что самолет упал в результате пожара в моторном отсеке

Причиной катастрофы украинского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Об этом заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи, передает местный сайт ion.ir.

По его словам, причиной катастрофы самолета МАУ стал пожар в моторном отсеке.

"Украинский самолет, который вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, недалеко от нового города Паранд в провинции Тегеран потерпел технический сбой из-за пожара", - заявил Бихи.

Он также опроверг информацию о том, что самолет могли сбить ракетой.

"Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе", - подчеркнул он.

Напомним, ранее издание Daily Mail предположило, что украинский самолет могли случайно сбить. В частности, катастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения.

Также стало известно, что из-за авиакатастрофы президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате падения самолета.

На месте авиакатастрофы в Иране работают следователи
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