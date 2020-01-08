Иран опроверг версию о ракете и назвал причину авиакатастрофы МАУ

Фото: обломки украинского самолета (isna.ir)

Тегеран заявил, что самолет упал в результате пожара в моторном отсеке

Причиной катастрофы украинского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Об этом заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи, передает местный сайт ion.ir.

По его словам, причиной катастрофы самолета МАУ стал пожар в моторном отсеке.

"Украинский самолет, который вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, недалеко от нового города Паранд в провинции Тегеран потерпел технический сбой из-за пожара", - заявил Бихи.

Он также опроверг информацию о том, что самолет могли сбить ракетой.

"Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе", - подчеркнул он.

Напомним, ранее издание Daily Mail предположило, что украинский самолет могли случайно сбить. В частности, катастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения.

Также стало известно, что из-за авиакатастрофы президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате падения самолета.