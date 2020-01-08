ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Авиакатастрофа в Иране: в СНБО назвали число погибших украинцев

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 10:05
Авиакатастрофа в Иране: в СНБО назвали число погибших украинцев
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

На борту разбившегося в Иране самолета были 11 украинцев

На борту самолета, который разбился в Иране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Таким образом, в результате авиакатастрофы в Иране погибли 11 украинцев.

"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате крушения украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера.

Также напомним, что по данным СНБО на борту самолета были 177 пассажиров.

Отметим, авикомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Иране. По состоянию на 9:30 авиакомпания МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Иране.

В свою очередь, Иран опроверг версию о ракете и назвал причину авиакатастрофы МАУ.

Количество украинцев среди жертв аварии самолета МАУ в Иране уточняется Опубликован предварительный список жертв авиакатастрофы в Иране
Новости Украины Иранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь