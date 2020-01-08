Самолет в Иране был исправен, ошибка пилотов исключена, - МАУ

Фото: место крушения украинского самолета (isna)

Boeing 737 авиакомпании МАУ успел набрать высоту 2400 метров

Перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран - Киев, был исправен, ошибка экипажа исключена. Об этом на брифинге заявил технический директор МАУ Александр Шафиев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, к украинскому самолету не было замечаний во время проверки, а также перед вылетом.

"Самолет 2016 года выпуска. Проверку проходил 6 января. Замечаний никаких не было. Ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было", - заявил Шафиев.

Кроме того, в МАУ отметили, что ошибка экипажа исключена.

"Учитывая сложность самого рейса, на самолете был усиленный экипаж. В процессе проверяется мастерство летчиков в аварийной ситуации. Имея данные, что самолет набрал высоту 2400 метров, ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем", - добавили в компании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Кроме того, он распорядился провести проверки всего гражданского воздушного флота.

Ранее также стало известно, что на месте авиакатастрофы в Иране обнаружили черные ящики.