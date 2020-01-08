ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран не ввел запрет на гражданские полеты в своем воздушном пространстве

Новости » Общество     08.01.2020 - 17:45
Иран не ввел запрет на гражданские полеты в своем воздушном пространстве
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Запрет для международной гражданской авиации на использование воздушного пространства Ирана не введен

Иран не ввел запрет для международной гражданской авиации на использование воздушного пространства Ирана в связи с катастрофой украинского самолета МАУ. Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруху".

По состоянию на 15:00 по киевскому времени 8 января запрет для международной гражданской авиации на использование воздушного пространства Ирана от компетентных органов этой страны не введен. Это подтверждают официальные публикации аэронавигационной информации Ирана.

В то же время Федеральная авиационная администрация CША (FАА) сегодня около 00:00 выдала сообщение о запрете использования воздушного пространства в зоне полетной информации Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского заливов. Администрация запретила гражданским воздушным судам США выполнять полеты в этом пространстве. Этот запрет касается всех американских перевозчиков и эксплуатантов воздушных судов, имеющих регистрацию США.

Авиационные власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе. Сейчас авиакомпании многих стран мира отменяют полеты над Ираном и Ираком.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до выяснения причины катастрофы самолета МАУ в Иране украинское правительство запретило полеты в эту страну.

Катастрофа самолета МАУ: пилоты не могли связаться с диспетчерами США заранее перехватили информацию об ударе по базам в Ираке
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь