Опубликовано видео крушения самолета МАУ в Иране

Иллюстративное фото (из открытых источников)

На видео видно яркую вспышку после столкновения самолета с землей

В сети Интернет появилось видео момента падения украинского самолета, который разбился в Иране неподалеку от аэропорта имама Хомейни. Об этом сообщает Breaking news live.

На видео видно, как самолет вдали резко снижается, а при столкновении с землей на небе появляется яркая вспышка.

Как стало известно, это самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии", который следовал по рейсу Тегеран-Киев.

Напомним, в среду, 8 января, украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни. Это самолет модели Boeing 737. Он потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Добавим, в конце декабря 2019 у Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

Авиакатастрофа в Казахстане произошла 27 декабря, погибли 12 человек, еще около 70 пострадали. На борту самолета были два гражданина Украины, они выжили и находятся в больнице.