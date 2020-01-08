ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опубликовано видео крушения самолета МАУ в Иране

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 06:29
Опубликовано видео крушения самолета МАУ в Иране
Иллюстративное фото (из открытых источников)

На видео видно яркую вспышку после столкновения самолета с землей

В сети Интернет появилось видео момента падения украинского самолета, который разбился в Иране неподалеку от аэропорта имама Хомейни. Об этом сообщает Breaking news live.

На видео видно, как самолет вдали резко снижается, а при столкновении с землей на небе появляется яркая вспышка.

Как стало известно, это самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии", который следовал по рейсу Тегеран-Киев.

Напомним, в среду, 8 января, украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни. Это самолет модели Boeing 737. Он потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Добавим, в конце декабря 2019 у Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

Авиакатастрофа в Казахстане произошла 27 декабря, погибли 12 человек, еще около 70 пострадали. На борту самолета были два гражданина Украины, они выжили и находятся в больнице.

Авиакатастрофа в Казахстане: все подробности Очевидцы рассказали детали авиакатастрофы в Казахстане
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныкрушениеавиакатастрофаСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь