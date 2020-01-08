Український літак МАУ розбився в Ірані: що відомо

На борту зазнавшого аварії Boeing 737 знаходилося 180 пасажирів
Рано вранці 8 січня український літак Boeing 737, який здійснював рейсовий політ з Тегерана в Київ, впав біля аеропорту Імама Хомейні відразу після зльоту. На борту знаходилося 180 пасажирів. Інформація про причини поки не повідомляється. За даними CNN, катастрофа сталася з технічних причин.
08:29 Як повідомляє іранське видання IRNA з посиланням на представника аеропорту, літак МАУ зазнав аварії через загоряння двигуна через несправності.
08:17 За інформацією Daily Mail, український літак могли випадково збити. Видання пише про те, що катастрофа сталася через кілька годин після того, як Іран напав на бази США.
08:00 На табло аеропорту "Бориспіль" змінено статус рейсу на "відмінено"
07:55 Зеленський відреагував на катастрофу літака МАУ
07:45 В Boeing прокоментували авіакатастрофу. "Ми знаємо про повідомлення ЗМІ з Ірану, і ми збираємо більше інформації", - написали в Twitter компанії.
07:33 Перший офіційний коментар. Департамент консульської служби МЗС України підтвердив інформацію про катастрофу літака МАУ в Ірані. Всі пасажири і екіпаж загинули.
07:09 На табло аеропорту "Бориспіль" цей рейс з Тегерана очікується о 08:10.
07:03 За даними місцевих іранських ЗМІ, на місці працюють 22 рятувальні команди.
07:00 Перші фото з місця падіння українського Boeing 737
Фото twitter.com/alihashem_tv
06:53 Як повідомляє AFP, всі пасажири і епіпаж загинули.
06:50 Відео з місця аварії
06:40 В МАУ поки ніяк не прокоментували катастрофу.
06:29 З'явилося відео аварії українського літака