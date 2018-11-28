В УКРАИНЕ ВВЕЛИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Закон о военном положении опубликован в издании "Голос Украины"

Закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине, сегодня, 28 ноября 2018 года, вступил в силу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию документа в издании "Голос Украины".

Подчеркнем, в законе предусмотрено, что он вступает в силу со дня опубликования.

Где и на сколько вводится военное положение

Согласно документу, военное положение вводится сроком на 30 дней и будет введено в следующих областях Украины:

Винницкая;

Луганская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Черниговская;

Херсонская;

Донецкая;

Запорожская;

внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Будет ли ограничение прав и свобод украинцев

Подчеркнем, президент Украины Петр Порошенко заверил, что военное положение будет применено лишь в случае наземной российской военной агрессии на территории Украины.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что на период военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан.

"В связи с введением военного положения временно на период действия военного положения могут ограничивать конституционные права и свободы человека и гражданина, согласно законам и Конституции Украины... Кто смотрел заседание СНБО, тот мог увидеть жесткую позицию (президента, - ред.), что он не планирует применять эти нормы. Но в случае обострения условий и обострения военной ситуации мы должны иметь такой инструмент и такую возможность при введении военного положения", - пояснил Турчинов.

В понедельник вечером Рада на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. Решение поддержали 276 нардепов.

Стоит отметить, что в момент голосования на сайте ВР отсутствовали как текст обновленного указа, так и текст нового законопроекта для его утверждения.

Как известно, в связи с военным положением министр инфрастуктуры Владимир Омелян поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

По словам вице-премьера Павла Розенко, при военном положении все соцвыплаты по зарплатам и пенсиям будут осуществляться без всяких ограничений.

"Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться своевременно, в полном объеме и без всяких ограничений. Правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат нашим согражданам!", - сообщил Розенко.

Как известно, силы Операции объединенных сил (ООС) в связи с военным положением уже привели в полную боеготовность.

Военное положение в Украине было введено в связи с атакой РФ на ВМС Украины в Азовском море. В частности, 25 ноября, по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море открыли огонь пограничные катера ФСБ России. В результате атаки россиян три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. Кроме того, шесть украинских военнослужащих были ранены.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2018

Лидеры стран ЕС высказали активную поддержку Украине. В частности, президент Европейского совета Дональд Туск выразил обеспокоенность агрессивными действиями РФ против Украины и пообещал продолжение политики антироссийских санкций. Выразил поддержку Украине в телефонном разговоре с Порошенко и президент Польши Анджей Дуда. Украинская и польская стороны призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Евросовета.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию в Керченском проливе. "Нам не нравится то, что происходит", - заявил он, подчеркнув, что надеется на улучшение ситуации.

Кроме того, Трамп сообщил, что уже работает с европейскими лидерами над решением проблемы. "Они не в восторге. Мы все работаем над этим вместе", - заявил Трамп.