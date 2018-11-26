ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Трамп прокомментировал ситуаию в Азовском море

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 22:46
Трамп прокомментировал ситуаию в Азовском море
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп отреагировал на ситуацию в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, во время которой были ранены украинские моряки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Трамп сделал свое заявление журналистам, выходя из Белого дома.

"Нам не нравится, что происходит", - заявил он. Трамп отметил, что надеется на улучшение ситуации.

Он сообщил, что работает с европейскими лидерами над решением проблемы.

"Они не в восторге. Мы все работаем над этим вместе", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что один из украинских моряков, раненых во время атаки России вблизи Керченского пролива, находится в критическом состоянии.

Добавим, в связи с ситуацией Верховная рада поддержала введение военного положения в областях Украины, которые граничат с Россией сроком на 30 дней. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская , Черниговская, Херсонская, а также внутренние воды Керченской акватории.

Так, вчера Россия атаковала корабли украинских ВМС в Азовском море. В связи с этим срочно был созван военный кабинет, на котором Петру Порошенко было предложено ввести военное положение в Украине. Президент поддержал это предложение.

Два российских бомбардировщики трижды пролетели над кораблем бельгийских ВМС на Балтике В случае введения военного положения Украина уведомит ООН о праве на применение оружия
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКерченский мостДональд Трампатака
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь