ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДИЛИ ВОЄННИЙ СТАН

Новини » Політика    28.11.2018 - 15:18
В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДИЛИ ВОЄННИЙ СТАН
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Закон про воєнний стан опублікований у виданні "Голос України"

Закон, яким передбачається запровадження воєнного стану в Україні, сьогодні, 28 листопада 2018 року, набув чинності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію документа у виданні "Голос України".

В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДИЛИ ВОЄННИЙ СТАН

Підкреслимо, в законі передбачено, що він набирає чинності з дня опублікування.

В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДИЛИ ВОЄННИЙ СТАН

Де і на скільки вводиться воєнний стан

Згідно з документом, воєнний стан вводиться строком на 30 днів та буде запроваджений у наступних областях України:

  • Вінницька;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Чернігівська;
  • Херсонська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Чи буде обмеження прав та свобод українців

Підкреслимо, президент України Петро Порошенко запевнив, що воєнний стан буде застосовано лише в разі наземної російської військової агресії на території України.

В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДИЛИ ВОЄННИЙ СТАН

Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов зазначив, що на період воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи громадян.

"У зв’язку з введенням воєнного стану тимчасово на період дії воєнного стану можуть обмежувати конституційні права і свободи людини і громадянина, відповідно до законів і Конституції України… Хто дивився засідання РНБО, той міг побачити жорстку позицію (президента, - ред.), що він не планує застосовувати ці норми. Але у випадку загострення умов і загострення воєнної ситуації ми повинні мати такий інструмент і таку можливість під час введення воєнного стану", - пояснив Турчинов.

У понеділок увечері Рада на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. Рішення підтримали 276 нардепів.

Варто відзначити, що в момент голосування на сайті ВР були відсутні як текст оновленого указу, так і текст нового законопроекту про затвердження цього указу.

Як відомо, у зв'язку з воєнним станом міністр інфраструктури Володимир Омелян доручив посилити охорону та оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об'єктів інфраструктури.

За словами віце-прем'єра Павла Розенка, при воєнному стані все соцвиплати по зарплатах і пенсіях будуть здійснюватися без будь-яких обмежень.

"З огляду на стабільну і прогнозовану фінансово-економічну ситуацію в країні, всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, в повному обсязі і без будь-яких обмежень. Уряд не допустить ніяких збоїв в системі соціальних виплат нашим співгромадянам!", - повідомив Розенко.

Як відомо, сили Операції об'єднаних сил (ООС) у зв'язку з воєнним станом привели в повну боєготовність.

Воєнний стан в Україні було введено у зв'язку з атакою РФ на ВМС України в Азовському морі. Зокрема, 25 листопада, по корабельній групі ВМС України в Азовському морі відкрили вогонь прикордонні катери ФСБ Росії. У результаті атаки росіян три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. Крім того, шість українських військовослужбовців були поранені.

Лідери країн ЄС висловлюють активну підтримку Україні. Президент Європейської ради Дональд Туск висловив стурбованість агресивними діями РФ проти України і пообіцяв продовження політики антиросійських санкцій. Висловив підтримку Україні в телефонній розмові з Порошенком і президент Польщі Анджей Дуда. Українська та польська сторони закликали ЄС посилити санкційний тиск на Росію і винести це питання на засідання Європейської ради. 

Президент США Дональд Трамп також прокоментував ситуацію в Керченській протоці. "Нам не подобається те, що відбувається", - заявив він, підкресливши, що сподівається на поліпшення ситуації.

Крім того, Трамп повідомив, що вже працює з європейськими лідерами над вирішенням проблеми. "Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом", - заявив Трамп.

В Україні не скасовуватимуть спортивні турніри через воєнний стан У Кремлі заявили про загрозу ескалації конфлікту на Донбасі через воєнний стан
Новини України военное положениеЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся