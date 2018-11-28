В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДИЛИ ВОЄННИЙ СТАН

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Закон про воєнний стан опублікований у виданні "Голос України"

Закон, яким передбачається запровадження воєнного стану в Україні, сьогодні, 28 листопада 2018 року, набув чинності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію документа у виданні "Голос України".

Підкреслимо, в законі передбачено, що він набирає чинності з дня опублікування.

Де і на скільки вводиться воєнний стан

Згідно з документом, воєнний стан вводиться строком на 30 днів та буде запроваджений у наступних областях України:

Вінницька;

Луганська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Чернігівська;

Херсонська;

Донецька;

Запорізька;

внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Чи буде обмеження прав та свобод українців

Підкреслимо, президент України Петро Порошенко запевнив, що воєнний стан буде застосовано лише в разі наземної російської військової агресії на території України.

Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов зазначив, що на період воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи громадян.

"У зв’язку з введенням воєнного стану тимчасово на період дії воєнного стану можуть обмежувати конституційні права і свободи людини і громадянина, відповідно до законів і Конституції України… Хто дивився засідання РНБО, той міг побачити жорстку позицію (президента, - ред.), що він не планує застосовувати ці норми. Але у випадку загострення умов і загострення воєнної ситуації ми повинні мати такий інструмент і таку можливість під час введення воєнного стану", - пояснив Турчинов.

У понеділок увечері Рада на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. Рішення підтримали 276 нардепів.

Варто відзначити, що в момент голосування на сайті ВР були відсутні як текст оновленого указу, так і текст нового законопроекту про затвердження цього указу.

Як відомо, у зв'язку з воєнним станом міністр інфраструктури Володимир Омелян доручив посилити охорону та оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об'єктів інфраструктури.

За словами віце-прем'єра Павла Розенка, при воєнному стані все соцвиплати по зарплатах і пенсіях будуть здійснюватися без будь-яких обмежень.

"З огляду на стабільну і прогнозовану фінансово-економічну ситуацію в країні, всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, в повному обсязі і без будь-яких обмежень. Уряд не допустить ніяких збоїв в системі соціальних виплат нашим співгромадянам!", - повідомив Розенко.

Як відомо, сили Операції об'єднаних сил (ООС) у зв'язку з воєнним станом привели в повну боєготовність.

Воєнний стан в Україні було введено у зв'язку з атакою РФ на ВМС України в Азовському морі. Зокрема, 25 листопада, по корабельній групі ВМС України в Азовському морі відкрили вогонь прикордонні катери ФСБ Росії. У результаті атаки росіян три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. Крім того, шість українських військовослужбовців були поранені.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2018

Лідери країн ЄС висловлюють активну підтримку Україні. Президент Європейської ради Дональд Туск висловив стурбованість агресивними діями РФ проти України і пообіцяв продовження політики антиросійських санкцій. Висловив підтримку Україні в телефонній розмові з Порошенком і президент Польщі Анджей Дуда. Українська та польська сторони закликали ЄС посилити санкційний тиск на Росію і винести це питання на засідання Європейської ради.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував ситуацію в Керченській протоці. "Нам не подобається те, що відбувається", - заявив він, підкресливши, що сподівається на поліпшення ситуації.

Крім того, Трамп повідомив, що вже працює з європейськими лідерами над вирішенням проблеми. "Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом", - заявив Трамп.