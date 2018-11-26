Порошенко заявил, что военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии РФ

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам президента, военное положение будет применено исключительно в случае наземной российской военной агрессии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение будет применено в случае наземной российской военной агрессии на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

"И сейчас, когда нам надо объединить усилия, когда нам надо принять сверхважное решение об объявлении военного положения, - я хочу отдельно подчеркнуть - будет применено исключительно в случае наземной российской военной агрессии", - сказал Порошенко.

Как отмечается, Порошенко обещал, что ограничения прав и свобод в случае применения военного положения не будет.

" (Указом – ред.) я попросил дать право президенту как только российский солдат пересечет границу - я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли", - добавил Петр Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабли ВМС Украины. Верховная Рада провела внеочередное заседание 26 ноября, в ходе которого народные депутаты рассмотрели это предложение.

Так, вчера Россия атаковала корабли украинских ВМС в Азовском море. В связи с этим срочно был созван военный кабинет, на котором Петру Порошенко было предложено ввести военное положение в Украине. Президент поддержал это предложение.