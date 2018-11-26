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Турчинов: на период военного положения могут ограничиваться конституционные права граждан

Новости » Политика    26.11.2018 - 19:59
Турчинов: на период военного положения могут ограничиваться конституционные права граждан
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Рада рассматривает вопрос введения военного положения в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на период военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан. Об этом Турчинов заявил в ходе заседания Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Турчинов отметил, что сейчас по решению президента предлагаемый срок военного положения был сокращен до 30 дней.

"Вы знаете, состоялось обращение президента, где уменьшено время ведения военного положения с 60-ти до 30 дней. В указе президента поручено военному командованию, органам исполнительной власти вводить меры, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и безопасности государства. В связи с введением военного положения временно, на период действия военного положения могут ограничивать конституционные права и свободы гражданин, согласно законам и Конституции Украины", - сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что пока не планируется применять эти нормы.

"Кто смотрел заседание СНБО, тот мог увидеть жесткую позицию, что президент не планирует применять эти нормы. Но в случае обострения условий и обострения военной ситуации мы должны иметь такой инструмент и такую возможность во время введения военного положения". - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что военное положение в Украине планируют ввести с 28 ноября сроком на 30 дней.

Кроме того, сообщалось, что в закон о военном положении внесена правка, согласно которой выборы президента состоятся 31 марта 2019 года.

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Новости Украины военное положениеАлександр Турчинов
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