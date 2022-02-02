Украина, Британия и Польша создают новый альянс, а Рада открыла седьмую сессию: новости за 1 февраля

Открылась новая сессия Верховной рады Украины, призыв на срочную военную службу отменят, Украина, Британия и Польша создают новый альянс. Подробнее о том, что произошло во вторник, 1 февраля - в материале РБК-Украина.

Украина, Британия и Польша создают новый альянс

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Его целью будет, в частности, укрепление пояса безопасности и усиление Балто-Черноморской оси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в Facebook.

По его словам, с инициативой создания такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.

Стефанчук открыл седьмую сессию Рады. На заседании выступил Зеленский

Во вторник, 1 февраля, открылась седьмая сессия Верховной рады Украины девятого созыва. На заседании выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем обращении президент призвал к единству всех ветвей власти. Подробнее о том, что сказал Зеленский в своем обращении - в материале РБК-Украина.

Путин о "гарантиях безопасности": США и НАТО проигнорировали озабоченности РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по "гарантиям безопасности" проигнорировали российские озабоченности. При этом он добавил, что Россия не увидела учета трех ключевых требований по "гарантиям".

ДТП с Трухиным: в "Слуге народа" обещают исключить депутата из фракции

Нардеп Александр Трухин, который стал участником ДТП на Бориспольской трассе, должен быть исключен из фракции "Слуга народа". Депутат должен сотрудничать со следствием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции в Верховной раде Давида Арахамии.

Ранее "Украинская правда" обнародовала расследование с видео ДТП, участником которого был нардеп. Полицейский, чья была камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам полицейского, у нардепа были признаки опьянения.

Рада взялась за расследование оккупации Крыма. Проверит действия властей в 2014

Верховная рада Украины создала временную следственную комиссию (ВСК) по оккупации Крыма. Соответствующее решение поддержали 229 нардепов.

Сообщается, что следственная комиссия займется проверкой сведений о фактах содействия должностными лицами органов власти и органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во время оккупации Крыма в 2013-2014 годах.

В Украине отменят призыв на срочную военную службу: названа дата

В Украине отменят призыв на срочную военную службу. Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по этому поводу.

На сайте Офиса президента опубликовали указ президента. Зеленский постановляет правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламентом законопроект относительно "введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года".

Еврокомиссия одобрила предоставление Украине финпомощи на 1,2 млрд евро

Еврокомиссия утвердила выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро. Страна получит первый транш на 600 млн евро в ближайшее время.

Средства будут предоставлены дополнительно к 5,6 млрд евро, которые страна уже получила от ЕС в рамках прошлых программ.

Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - Моравецкий

Украина и Польша договорились о построении газопровода. Это позволит нарастить объем газа, поставляемого на Восток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время совместного брифинга с украинским премьером Денисом Шмигалем.

"Мы говорили (с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем - ред.) о расширении пропускной способности с запада на восток, строительство газопровода, которое могло бы передавать большие объемы газа в скором будущем", - рассказал Моравецкий.

У Коболева прошли обыски

Государственное бюро расследований провело обыски в доме и офисе экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Правоохранители рассказали детали дела.

В ГБК сообщили, что следователи осуществляют досудебное расследование относительно противоправного отчуждения 305 млн куб. м природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз Украины" при соучастии с другими лицами.

Следствие двух циклонов. Украину будет засыпать снегом

В среду, 2 февраля, на погоду в Украине будут влиять два циклона, один из них разместится над Беларусью, а другой - над Черным морем. Циклоны принесут снегопады в большинство областей нашей страны.

Так, на западе Украины ожидается небольшой снег и мокрый снег, а в южных и восточных областях днем прогнозируют снег с дождем. В Карпатах и на востоке ожидаются умеренные осадки, а в большинстве северных и центральных областей вообще будет без существенных осадков.