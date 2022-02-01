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В Украине отменят призыв на срочную военную службу: названа дата

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 12:55
В Украине отменят призыв на срочную военную службу: названа дата Фото: в Украине отменят призыв на срочную военную службу (zoda.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине отменят призыв на срочную военную службу. Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

На сайте Офиса президента опубликовали указ президента.

Зеленский постановляет правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламентом законопроект относительно "введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года".

Напомним, Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. В частности, численность Вооруженных сил Украины вырастет на 100 тысяч человек.

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