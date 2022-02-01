Еврокомиссия одобрила предоставление Украине финпомощи на 1,2 млрд евро

Еврокомиссия утвердила выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро. Страна получит первый транш на 600 млн евро в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Как я и сообщала на прошлой неделе, Еврокомиссия предложила Украине пакет финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Я призываю Европарламент и страны ЕС как можно быстрее одобрить это решение, чтобы мы могли выделить первый транш в размере 600 млн евро в ближайшее время", - написала она.

На официальной странице ЕК указано, что Евросоюз утвердил соответствующее предложение о предоставлении Украине 1,2 млрд финпомощи.

Отмечено, что средства будут предоставлены дополнительно к 5,6 млрд евро, которые страна уже получила от ЕС в рамках прошлых программ.