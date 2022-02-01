Следствие двух циклонов. Украину завтра будет засыпать снегом: в каких областях

В среду, 2 февраля, на погоду в Украине будут влиять два циклона, один из них разместится над Беларусью, а другой - над Черным морем. Циклоны принесут снегопады в большинство областей нашей страны.

Так, завтра на западе Украины ожидается небольшой снег и мокрый снег, а в южных и восточных областях днем прогнозируют снег с дождем. В Карпатах и на востоке ожидаются умеренные осадки, а в большинстве северных и центральных областей вообще будет без существенных осадков.

Также синоптики предупреждают о ветре до 10 метров в секунду, а в западных областях днем возможны порывы до 20 метров в секунду. На дорогах местами ожидается гололедица.

Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +2, а ночью ожидается от -4 до -9 градусов. В восточных, южных и Днепропетровской областях прогнозируются от 0 до -5 ночью и от +1 до +5 днем. Прохладнее всего будет в Карпатах - днем 5-9 градусов мороза, а ночью термометры покажут до -12 градусов.