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Следствие двух циклонов. Украину завтра будет засыпать снегом: в каких областях

Новина українською →
Украина, Вторник 01 февраля 2022 15:31
Следствие двух циклонов. Украину завтра будет засыпать снегом: в каких областях Фото: в Украину идут снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В среду, 2 февраля, на погоду в Украине будут влиять два циклона, один из них разместится над Беларусью, а другой - над Черным морем. Циклоны принесут снегопады в большинство областей нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, завтра на западе Украины ожидается небольшой снег и мокрый снег, а в южных и восточных областях днем прогнозируют снег с дождем. В Карпатах и на востоке ожидаются умеренные осадки, а в большинстве северных и центральных областей вообще будет без существенных осадков.

Также синоптики предупреждают о ветре до 10 метров в секунду, а в западных областях днем возможны порывы до 20 метров в секунду. На дорогах местами ожидается гололедица.

Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +2, а ночью ожидается от -4 до -9 градусов. В восточных, южных и Днепропетровской областях прогнозируются от 0 до -5 ночью и от +1 до +5 днем. Прохладнее всего будет в Карпатах - днем 5-9 градусов мороза, а ночью термометры покажут до -12 градусов.

Следствие двух циклонов. Украину завтра будет засыпать снегом: в каких областях

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в феврале.

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