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Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде

Новина українською →
Киев, Вторник 01 февраля 2022 11:03
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля выступил в парламенте во время открытия седьмой сессии Верховной рады. В своем обращении президент призвал к единству всех ветвей власти.

Подробнее о том, что сказал Зеленский в своем обращении - в материале РБК-Украина.

"Новости - это новое оружие"

В своем выступлении Зеленский призвал украинцев к единству, а также призвал не поддаваться паническим настроениям. Он также призвал к единству в понимании СМИ своей ответственности "во времена, когда медиаполе - это новое поле битвы, а новости - это новое оружие, а любые сообщения особенно построенные на анонимных источниках имеют реальное и большое влияние на наших людей, на психику людей, государство, экономику".

Зеленский отметил, что экономика страны стабилизируется, гривна укрепилась и возвращается к стабильному запланированному курсу, а финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом.

Говоря об отопительном периоде Зеленский заверил, что в Украине достаточно запасов газа и угля.

Нормандский формат

Президент заявил о разблокировании работы в нормандском формате.

"Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность о встрече лидеров "нормандской четверки"", - отметил он.

Поддержка союзников

Зеленский напомнил, что в последние дни в Украину прибывали зарубежные партнеры и эти визиты будут продолжаться и в дальнейшем.

"Интенсивность визитов - серьезный фактор стабилизации нашего государства. Слухи, сплетни, прогнозы крупных блогеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами. Нам готовы подставить плечо, а не подножку", - добавил он.

Указ об армии

Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины и привлекательности военной службы, который предусматривает:

  • увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат,
  • переход Украины к основам профессиональной армии,
  • увеличение сроков действия контрактов,
  • разработка концепции жилищного обеспечения военных,
  • систему карьерного роста офицеров,
  • увеличение в течение трех лет численности ВСУ на 100 тысяч человек профессиональной армии,
  • создание дополнительных 20 бригад.

"Этот указ не потому что скоро война, а чтобы скоро и в дальнейшем был мир в Украине", - подчеркнул Зеленский.

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