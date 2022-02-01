Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля выступил в парламенте во время открытия седьмой сессии Верховной рады. В своем обращении президент призвал к единству всех ветвей власти.
Подробнее о том, что сказал Зеленский в своем обращении - в материале РБК-Украина.
"Новости - это новое оружие"
В своем выступлении Зеленский призвал украинцев к единству, а также призвал не поддаваться паническим настроениям. Он также призвал к единству в понимании СМИ своей ответственности "во времена, когда медиаполе - это новое поле битвы, а новости - это новое оружие, а любые сообщения особенно построенные на анонимных источниках имеют реальное и большое влияние на наших людей, на психику людей, государство, экономику".
Зеленский отметил, что экономика страны стабилизируется, гривна укрепилась и возвращается к стабильному запланированному курсу, а финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом.
Говоря об отопительном периоде Зеленский заверил, что в Украине достаточно запасов газа и угля.
Нормандский формат
Президент заявил о разблокировании работы в нормандском формате.
"Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность о встрече лидеров "нормандской четверки"", - отметил он.
Поддержка союзников
Зеленский напомнил, что в последние дни в Украину прибывали зарубежные партнеры и эти визиты будут продолжаться и в дальнейшем.
"Интенсивность визитов - серьезный фактор стабилизации нашего государства. Слухи, сплетни, прогнозы крупных блогеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами. Нам готовы подставить плечо, а не подножку", - добавил он.
Указ об армии
Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины и привлекательности военной службы, который предусматривает:
- увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат,
- переход Украины к основам профессиональной армии,
- увеличение сроков действия контрактов,
- разработка концепции жилищного обеспечения военных,
- систему карьерного роста офицеров,
- увеличение в течение трех лет численности ВСУ на 100 тысяч человек профессиональной армии,
- создание дополнительных 20 бригад.
"Этот указ не потому что скоро война, а чтобы скоро и в дальнейшем был мир в Украине", - подчеркнул Зеленский.