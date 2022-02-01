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Стефанчук открыл седьмую сессию Рады

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 10:06
Стефанчук открыл седьмую сессию Рады Фото: открылась седьмая сессия Верховной рады Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня открылась седьмая сессия Верховной рады Украины девятого созыва. В повестке дня создание ряда временных следственных комиссий и премии за внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Новую сессию Рады открыл спикер парламента Руслан Стефанчук.

На заседание пришел президент Украины Владимир Зеленский.

Как ожидается, сегодня Рада примет проект повестки дня седьмой сессии, примет решение о создании ряда ВСК, а также премий участникам ВНО.

В частности, парламентарии планируют рассмотреть создание ВСК по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма, фактов коррупции на госпредприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, а также убийства судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Полтавской области Александра Лободенка и городского главы Кременчуга Олега Бабаева.

Напомним, ранее стало известно, что в сегодняшней повестке дня парламента.

РБК-Украина писало, что 28 января завершилась шестая сессия Верховной Рады девятого созыва. Нардепы ушли на карантин из-за вспышки коронавируса до 15 февраля, тогда сообщалось.

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