Рада взялась за расследование оккупации Крыма. Проверит действия властей в 2014

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Сообщается, что следственная комиссия займется проверкой сведений о фактах содействия должностными лицами органов власти и органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во время оккупации Крыма в 2013-2014 годах.

Нардепы также будут собирать информацию и объяснения от лиц, предприятий, организаций, центральных и местных органов власти, привлеченных к деятельности, связанной с кругом вопросов, которые будет расследовать ВСК. В состав комиссии войдут 10 нардепов.

Оккупация Крыма произошла в феврале 2014 года после того, как российский президент Владимир Путин отдал приказ "начать работу по возвращению Крыма". Российские военные окончательно заняли здания органов местной власти 27 февраля. Позже 16 марта на полуострове прошел "референдум", а 18 марта Москва "присоединила" украинский Крым.