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Рада взялась за расследование оккупации Крыма. Проверит действия властей в 2014

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 16:21
Рада взялась за расследование оккупации Крыма. Проверит действия властей в 2014 Фото: оккупация Крыма произошла в 2014 году (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада Украины создала временную следственную комиссию (ВСК) по оккупации Крыма. Соответствующее решение поддержали 229 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Сообщается, что следственная комиссия займется проверкой сведений о фактах содействия должностными лицами органов власти и органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во время оккупации Крыма в 2013-2014 годах.

Нардепы также будут собирать информацию и объяснения от лиц, предприятий, организаций, центральных и местных органов власти, привлеченных к деятельности, связанной с кругом вопросов, которые будет расследовать ВСК. В состав комиссии войдут 10 нардепов.

Оккупация Крыма произошла в феврале 2014 года после того, как российский президент Владимир Путин отдал приказ "начать работу по возвращению Крыма". Российские военные окончательно заняли здания органов местной власти 27 февраля. Позже 16 марта на полуострове прошел "референдум", а 18 марта Москва "присоединила" украинский Крым.

Напомним, в декабре Путин в очередной раз назвал Революцию Достоинства в Украине "государственным переворотом". По его словам, именно она стала причиной оккупации Крыма.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в контексте возвращения Крыма, что Киев не ждет, пока мир решит украинские проблемы.

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