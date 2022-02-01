ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина, Британия и Польша создают новый альянс: что о нем известно

Новина українською →
Киев, Вторник 01 февраля 2022 14:36
Украина, Британия и Польша создают новый альянс: что о нем известно Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Его целью будет, в частности, укрепление пояса безопасности и усиление Балто-Черноморской оси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в Facebook.

Украина стала инициатором

По его словам, с инициативой создания такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.

"Я благодарен откликнувшимся коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые отозвались и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждое государство вносит равноценно важный вклад", - отметил Кулеба.

В чем суть альянса?

Как пояснил глава МИД, этот новый формат является частью нашей стратегии малых Альянсов как проактивной внешней политики. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности.

"Мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось", - заметил Кулеба.

Официальное объявление нового альянса перенесли

По словам министра, планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран завтра в рамках визита в Киев главы МИД Британии Лиз Трасс.

"К сожалению, она заболела на COVID и мы переносим это объявление на позже", - резюмировал Кулеба.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к альянсу с другими странами, а не только с НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Великобритания Польша Альянс
NEWS
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу