Украина, Британия и Польша создают новый альянс: что о нем известно

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Его целью будет, в частности, укрепление пояса безопасности и усиление Балто-Черноморской оси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в Facebook.

Украина стала инициатором

По его словам, с инициативой создания такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.

"Я благодарен откликнувшимся коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые отозвались и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждое государство вносит равноценно важный вклад", - отметил Кулеба.

В чем суть альянса?

Как пояснил глава МИД, этот новый формат является частью нашей стратегии малых Альянсов как проактивной внешней политики. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности.

"Мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось", - заметил Кулеба.

Официальное объявление нового альянса перенесли

По словам министра, планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран завтра в рамках визита в Киев главы МИД Британии Лиз Трасс.

"К сожалению, она заболела на COVID и мы переносим это объявление на позже", - резюмировал Кулеба.