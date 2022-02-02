Україна, Британія та Польща створюють новий альянс, а Рада відкрила сьому сесію: новини за 1 лютого

Відкрилася нова сесія Верховної ради України, призов на строкову військову службу скасують, Україна, Британія та Польща створюють новий альянс. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 1 лютого – у матеріалі РБК-Україна.

Україна, Британія і Польща створюють новий альянс

Україна, Польща та Велика Британія започатковують новий альянс. Його метою буде, зокрема, зміцнення поясу безпеки та посилення Балто-Чорноморської вісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу у Facebook.

За його словами, з ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці в жовтні минулого року виступила Україна.

Стефанчук відкрив сьому сесію Ради

У вівторок, 1 лютого, відкрилась сьома сесія Верховної ради України дев’ятого скликання. На засіданні виступив президент України Володимир Зеленський.

У своєму зверненні президент закликав до єдності всіх гілок влади. Детальніше про те, що сказав Зеленський у своєму зверненні - в матеріалі РБК-Україна.

Путін про "гарантії безпеки": США і НАТО проігнорували заклопотаності РФ

Президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО у своїх письмових відповідях щодо "гарантій безпеки" проігнорували Російські заклопотаності. При цьому він додав, що Росія не побачила врахування трьох ключових вимог щодо "гарантій".

ДТП з Трухіним: у "Слузі народу" обіцяють виключити депутата з фракції

Нардеп Олександр Трухін, який став учасником ДТП на Бориспільській трасі, має бути виключений з фракції "Слуга народу". Депутат має співпрацювати зі слідством.

Раніше "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео ДТП, учасником якої був нардеп. Поліціянт, чия була камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами поліціянта, нардеп мав ознаки сп'яніння.

Рада взялася за розслідування окупації Криму. Перевірить дії влади в 2014

Верховна рада України створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з окупації Криму. Відповідне рішення підтримали 229 нардепів.

Повідомляється, що слідча комісія займеться перевіркою відомостей про факти сприяння посадовими особами органів влади та органів місцевого самоврядування України Російській Федерації під час окупації Криму в 2013-2014 роках.

В Україні скасують призов на строкову військову службу: названо дату

В Україні скасують призов на строкову військову службу. Кабміну доручено забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної ради України законопроект щодо цього.

На сайті Офісу президента опублікували указ президента. Зеленський постановляє уряду забезпечити підготовку та внести на розгляд парламентом законопроект щодо "запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року".

Єврокомісія схвалила надання Україні фіндопомоги на 1,2 млрд євро

Єврокомісія затвердила надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро. Країна отримає перший транш на 600 млн євро найближчим часом.

Кошти будуть надані додатково до 5,6 млрд євро, які країна вже отримала від ЄС у рамках минулих програм.

Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу, - Моравецький

Україна та Польща домовилися про побудову газопроводу. Це дасть змогу наростити обсяг газу, що поставляється на Схід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час спільного брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

"Ми говорили (з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем - ред.) про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому", - розповів Моравецький.

У Коболєва пройшли обшуки

Державне бюро розслідувань провело обшуки у будинку та офісі екс-глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Правоохоронці розповіли деталі справи.

ДБР повідомляє, що слідчі здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 млн куб. м природного газу посадовцями АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" за співучасті з іншими особами.

Наслідок двох циклонів. Україну засипатиме снігом

У середу, 2 лютого, на погоду в Україні будуть впливати два циклони, один з них розміститься над Білоруссю, а інший - над Чорним морем. Циклони принесуть снігопади у більшість областей нашої країни.

Так, на заході України очікується невеликий сніг та мокрий сніг, а у південних та східних областях вдень прогнозують сніг з дощем. У Карпатах та на сході очікуються помірні опади, а у більшості північних та центральних областей взагалі буде без істотних опадів.