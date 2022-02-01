Путин о "гарантиях безопасности": США и НАТО проигнорировали озабоченности РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по "гарантиям безопасности" проигнорировали российские озабоченности. При этом он добавил, что Россия не увидела учета трех ключевых требований по "гарантиям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина с президентом Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы также провели обстоятельный обмен мнениями по поводу российских предложений США и НАТО по поводу предоставления России долгосрочных юридических гарантий безопасности", - заявил Путин.

Он отметил, что власти РФ внимательно анализируют полученные от США и НАТО письменные ответы.

"Уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся нерасширения НАТО, отказа от размещения ударного вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО", - заявил Путин.

Он добавил, что США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности.

"Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности… Это ведь только одна часть известной формулы неделимости безопасности. Вторая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей-либо безопасности за счет безопасности других государств", - заявил Путин.