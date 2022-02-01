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Обыски у Коболева. В ГБР рассказали детали дела

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 14:24
Обыски у Коболева. В ГБР рассказали детали дела Фото: экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственное бюро расследований проводило обыски в доме и офисе экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Правоохранители рассказали детали дела.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование относительно противоправного отчуждения 305 млн куб. м природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз Украины" при соучастии с другими лицами.

"Следствием проверяется информация о правомерности возвращения "Нафтогазом Украины" долга коммерческим структурам, возникшего более двадцати лет назад", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководство НАК по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований.

"Руководствуясь решением руководства государственной компании Хозяйственный суд города Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа. По выводам экспертов, сумма подтвержденных убытков составляет 2 млрд 182 млн гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, руководитель НАК "Нафтогаз Украины" подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" о мировом соглашении без согласования наблюдательного совета НАК.

Обновлено: сам Коболев написал на своей странице в Facebook, что во время проведения обыска он находился у друзей в Черниговской области.

"С нашей стороны у следователей было полное содействие в проведении следственных действий, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра", - отметил он.

Напомним, в ГБР сообщили об обысках у Коболева.

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Андрей Коболев
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