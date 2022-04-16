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Две вражеские ракеты сбили над Запорожьем: из-за падения обломков есть пострадавшая

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Запорожье, Суббота 16 апреля 2022 17:45
Две вражеские ракеты сбили над Запорожьем: из-за падения обломков есть пострадавшая Фото: над Запорожьем были сбиты две российские ракеты (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Силы ПВО сбили над Запорожьем две вражеские ракеты. В результате падения обломков пострадала женщина, ее госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской области.

"Во время воздушной тревоги в одном из районов Запорожья произошло ЧП. По предварительным данным, средствами ПВО были сбиты две вражеские ракеты, обломки которых упали в жилом квартале. От взрыва в домах повылетали окна", - говорится в сообщении.

Сейчас масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.

По предварительным данным, от обломков стекла пострадала женщина 29 лет, которая уже доставлена в больницу. Медики сообщили, что угрозы для ее жизни нет.

"Оказана медицинская помощь в условиях больницы, в дальнейшем пациентка будет лечиться и наблюдаться хирургом амбулаторно", - уточняют в сообщении.

Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль. Все подробности инцидента уточняются.

Фото: над Запорожьем были сбиты две российские ракеты (t.me/zoda_gov_ua)

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области. В результате погиб один человек и еще пятеро ранены.

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