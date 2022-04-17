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Ситуация разбивает сердце. Мариуполя как города больше не существует, - Кулеба

Новина українською →
Воскресенье 17 апреля 2022 20:08
Ситуация разбивает сердце. Мариуполя как города больше не существует, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация в Мариуполе сейчас является тяжелой. Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, города больше не существует.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью для Face the Nation.

"Ситуация в Мариуполе тяжелая с военной точки зрения и разбивающая сердце. Город больше не существует. Остатки украинской армии и большая группа гражданских лиц фактически окружены российскими войсками", - заявил министр.

По словам Кулебы, военные продолжают бороться, однако, учитывая зверства России, оккупанты решили сравнять город с землей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, в осажденном российскими войсками Мариуполе, украинские защитники отвергли ультиматум немцев о сдаче.

Война России против Украины длится пятьдесят три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская Федерация Украина Мариуполь Дмитрий Кулеба
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