Ситуация разбивает сердце. Мариуполя как города больше не существует, - Кулеба
Ситуация в Мариуполе сейчас является тяжелой. Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, города больше не существует.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью для Face the Nation.
"Ситуация в Мариуполе тяжелая с военной точки зрения и разбивающая сердце. Город больше не существует. Остатки украинской армии и большая группа гражданских лиц фактически окружены российскими войсками", - заявил министр.
По словам Кулебы, военные продолжают бороться, однако, учитывая зверства России, оккупанты решили сравнять город с землей.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, в осажденном российскими войсками Мариуполе, украинские защитники отвергли ультиматум немцев о сдаче.
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