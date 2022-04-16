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Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне на первую декаду мая, - Денисова

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Херсон, Суббота 16 апреля 2022 17:51
Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне на первую декаду мая, - Денисова Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты намерены провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики" в период с 1 по 10 мая. В Новой Каховке уже начали печатать бюллетени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, оккупанты в Херсоне намерены использовать схему, которая была опробована в Луганске и Донецке в 2014 году.

"По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр", - отметила она.

Она также подчеркнула, что проведение "референдума" планируется в период с 1 по 10 мая 2022 года. В этот период оккупанты намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что идея создания "народных республик" больше не сработает в Украине.

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Херсон Денисова Референдум Война России против Украины
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