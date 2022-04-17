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Украинские военные освободили Базалиевку, Лебяжье и часть Кутузовки в Харьковской области

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Воскресенье 17 апреля 2022 20:58
Украинские военные освободили Базалиевку, Лебяжье и часть Кутузовки в Харьковской области Фото: украинские военные освободили Базалиевку, Лебяжье и часть Кутузовки в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные провели несколько успешных операций в Харьковской области. Удалось освободить Базалиевку, Лебяжье и часть Кутузовки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Во время контрнаступления украинские защитники освободили ряд городов, а в районе села Малая Рогань - продвинулись дальше на восток.

Военные эффективно сдерживают оккупантов на других направлениях от Харькова. На днях было уничтожено 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники.

"Все попытки врага захватить Харьков были и будут тщетными и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов. Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии россиян. И ко всем мы хорошо подготовились", - пишет Синэгубов.

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