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Джонсон в пасхальном поздравлении заговорил по-украински

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Лондон, Воскресенье 17 апреля 2022 11:16
Джонсон в пасхальном поздравлении заговорил по-украински Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (/twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал пасхальное поздравление. Политик в очередной раз выразил поддержку нашей стране и даже заговорил по-украински.

Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на Джонсона в Twitter.

Глава правительства Британии пожелал христианам со всего мира счастливых и благословенных пасхальных праздников. Также он в своем поздравлении обратился к украинцам.

"Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа", - сказал Джонсон.

Напомним, 9 апреля Борис Джонсон посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленскими. В ходе визита политики прошлись по центру столицы.

Также глава правительства Британии после очередного телефонного разговора с президентом Украины заявил о новых поставка оружия.

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