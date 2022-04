Джонсон в пасхальном поздравлении заговорил по-украински

Глава правительства Британии пожелал христианам со всего мира счастливых и благословенных пасхальных праздников. Также он в своем поздравлении обратился к украинцам.

"Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа", - сказал Джонсон.

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.



May the risen Christ’s message of hope bring you strength.



