Джонсон в пасхальном поздравлении заговорил по-украински

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал пасхальное поздравление. Политик в очередной раз выразил поддержку нашей стране и даже заговорил по-украински.

Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на Джонсона в Twitter.

Глава правительства Британии пожелал христианам со всего мира счастливых и благословенных пасхальных праздников. Также он в своем поздравлении обратился к украинцам.

"Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа", - сказал Джонсон.