Джонсон в пасхальном поздравлении заговорил по-украински
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал пасхальное поздравление. Политик в очередной раз выразил поддержку нашей стране и даже заговорил по-украински.
Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на Джонсона в Twitter.
Глава правительства Британии пожелал христианам со всего мира счастливых и благословенных пасхальных праздников. Также он в своем поздравлении обратился к украинцам.
"Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа", - сказал Джонсон.
Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022
May the risen Christ’s message of hope bring you strength.
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Напомним, 9 апреля Борис Джонсон посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленскими. В ходе визита политики прошлись по центру столицы.
Также глава правительства Британии после очередного телефонного разговора с президентом Украины заявил о новых поставка оружия.
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