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Около 100 оккупантов, 5 танков и 10 бронемашин: ВСУ разбили врага на Харьковском направлении

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Харьковская область, Воскресенье 17 апреля 2022 11:58
Около 100 оккупантов, 5 танков и 10 бронемашин: ВСУ разбили врага на Харьковском направлении Фото: ВСУ уничтожили колонну морпехов, 5 танков и 10 бронемашин на Харьковском направлении (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные на Харьковском направлении нанесли мощные удары по противнику. Уничтожено 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу 81 отдельной аэромобильной бригады.

"Благодаря точным расчетам и другим мерам, огнем реактивщиков были нанесены мощные удары по наступающим силам противника. В частности, по подтвержденной информации, противник понес большие потери: 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР) и около сотни живой противника", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на сегодня, с начала полномасштабной войны России против Украины противник потерял около 20 300 военнослужащих. Также уничтожено более 2 000 бронемашин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины сбили российский беспилотник в Донецкой области.

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