Медведчука отправил под арест суд во Львове

Лычаковский районный суд Львова в режиме видеоконференции изменил меру пресечения лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию в Facebook райсуда.

Лычаковский районный суд Львова избрал политику-беглецу меру пресечения в виде содержания под стражей. Мотивацией такого решения явилось нарушение лидером ОПЗЖ условий домашнего ареста. "По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственный судья оставил подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", – говорится в сообщении. Как сообщало РБК-Украина, Медведчука подозревают в государственной измене пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". До начала войны с Россией он находился под домашним арестом, из-под которого сбежал сразу после начала боевых действий.