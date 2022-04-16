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Медведчука отправил под арест суд во Львове

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Львов, Суббота 16 апреля 2022 19:17
Медведчука отправил под арест суд во Львове Фото: Виктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорцив

Лычаковский районный суд Львова в режиме видеоконференции изменил меру пресечения лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию в Facebook райсуда.

Лычаковский районный суд Львова избрал политику-беглецу меру пресечения в виде содержания под стражей. Мотивацией такого решения явилось нарушение лидером ОПЗЖ условий домашнего ареста.

"По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственный судья оставил подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", – говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Медведчука подозревают в государственной измене пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". До начала войны с Россией он находился под домашним арестом, из-под которого сбежал сразу после начала боевых действий.

Напомним, что секретарь СНБО Данилов рассказал о задержании Медведчука на западной границе.

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Виктор Медведчук Львов Оппозиционная платформа За життя
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